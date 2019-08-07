Jennıfer Lopez Antalya'da fırtına gibi esti

Geçtiğimiz yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert serisi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, siyaset, iş, cemiyet ve sanat hayatının ileri gelen isimlerinin katıldığı muhteşem bir konserle yılın en çok konuşulan performansına imza attı. Uzun süre sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez "ülkenizi çok özlemişim" dedi. Ünlü yıldız Antalya'yı çok sevdiğinin de altını çizdi. Konseri izlemeye gelen ünlü simalar arasında Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalya Spor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimiyle dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in eski futbolcu Clarence Seedorf katıldı.

KONSERDE İZDİHAM YAŞANDI

Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı 2. 500 kişiye yakın kişi izledi.JLO için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güller JLO'nun sahnesini ve kulisini süsledi. 2000 kişi kapasiteli konser alanına dünyadan ve Türkiye'nin birçok yerinden 2.500 Jennifer Lopez hayranı katıldı. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı Medicine'nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny,Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde 2.500 kişiyle birlikte seslendirdi.

KIZI EMME İLE DÜET YAPTI

Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Latin ateşi Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.