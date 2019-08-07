Son Dakika Haberleri: Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
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Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı

1 saat önce

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı.

Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı, System.String[]
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde dün gece hayranlarıyla buluşan Lopez, bugün saat 17.30'da 4 VIP araçtan oluşan konvoyla, polis eskortu eşliğinde otelinden çıkış yaptı.
Antalya Havalimanı'na gelen Lopez, daha sonra CIP Locası'na geçti.
Beraberinde kızı ve oğlu bulunan Lopez, özel uçakla kentten ayrıldı.
Jennifer Lopez, Antalya, Belek, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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