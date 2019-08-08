Son Dakika Haberleri: Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı
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Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı

1 saat önce

Antalya'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in, konseriyle ilgili sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle yaptığı paylaşım, 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı.

Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı, System.String[]
Antalya'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in, konseriyle ilgili sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle yaptığı paylaşım, 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde 6 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan Lopez, yaptığı paylaşımla da Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı.
Ünlü sanatçının, 98 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Antalya etiketi ile "Beautiful show last night in Turkey" (Dün gece Türkiye'de güzel gösteri) ifadesiyle yaptığı paylaşım ilgi gördü.
Paylaşımı kısa sürede 4,5 milyondan fazla kişi görüntüledi, 14 bine yakın yorum yapıldı.
Sanatçının Türk hayranlarından bazıları, "paylaşımın geç yapılmış ve yetersiz olduğu" yorumlarını yaparken birçoğu ise Lopez'e hayranlıklarını ve sevgilerini iletip konser için Türkiye'yi tercih ettiği için teşekkür etti.
Jennifer Lopez, Antalya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:15 Kaynak: AA
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