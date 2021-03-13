Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez çiftinden kötü haber

Çiftin sürpriz ayrılığı dış basında büyük yankı uyandırdı. İkilinin neden ayrılık kararı aldığı henüz bilinmiyor.

COVİD-19 SALGINI YÜZÜNDEN DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLERDİ

Ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres'in internet üzerinden yaptığı yayına konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile evlilik hazırlıklarını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Lopez, coronavirüs salgını nedeniyle evlilik tarihi belirleyemediklerini söylemişti. DeGeneres'in "o zaman evliliğiniz her an olabilir" demesi üzerine Lopez, düğün tarihi ayarlamak için bekleyeceklerini belirtmişti.



