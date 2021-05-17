Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi - Son Dakika

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi

17.05.2021 14:15
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi, System.String[]

Nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez, eski aşkı Ben Affleck'e geri döndü. İşte büyük aşkın ilk karesi...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisi, 17 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

DAHA FAZLA KAÇAMADILAR

51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ile 48 yaşındaki üç çocuk babası Affleck, birlikte çıktıkları Montana tatilinde görüntülendi. Çift, böylece bir hafta içinde iki kez birlikte görüntülenmiş oldu.

'BENNİFER' OLARAK ANILIYORLARDI

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Lopez ve Affleck, o dönemde Bennifer olarak anılıyordu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı belgelendi - Son Dakika Magazin


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