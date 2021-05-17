Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisi, 17 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

DAHA FAZLA KAÇAMADILAR

51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ile 48 yaşındaki üç çocuk babası Affleck, birlikte çıktıkları Montana tatilinde görüntülendi. Çift, böylece bir hafta içinde iki kez birlikte görüntülenmiş oldu.

'BENNİFER' OLARAK ANILIYORLARDI

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Lopez ve Affleck, o dönemde Bennifer olarak anılıyordu.