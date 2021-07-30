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Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti - Son Dakika

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti

30.07.2021 16:46
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti, System.String[]

DOĞUM GÜNÜ TATİLİŞu sıralar, Lopez'in 52'nci doğum günü kutlamaları nedeniyle Fransa ve İtalya'da tatilde bulunan çift, başlarda olduğu gibi aşklarını da gözlerden uzak yaşamıyor.

<a class='keyword-sd' href='/jennifer-lopez/' title='Jennifer Lopez'>Jennifer Lopez</a> ile <a class='keyword-sd' href='/ben-affleck/' title='Ben Affleck'>Ben Affleck</a>'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
DOĞUM GÜNÜ TATİLİ

Şu sıralar, Lopez'in 52'nci doğum günü kutlamaları nedeniyle Fransa ve İtalya'da tatilde bulunan çift, başlarda olduğu gibi aşklarını da gözlerden uzak yaşamıyor. Çıktıkları yat gezisinde ya da gittikleri kentlerin sokaklarında aşk dolu görüntüler sergileyen Lopez ve Affleck'e eleştiriler de yönelmeye başladı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti

"HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM İÇİN" YORUMLARI BAŞLADI

Geçmişte olduğu gibi yeniden Bennifer adıyla anılmaya başlayan çift şu aralar İtalya'nın Nerano kentinde yine bir yat gezisinde görüntülendi. Yanlarında bir grup arkadaşları olmasına rağmen, gözleri birbirlerinden başkasını görmeyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bu aşk gösterileri bazılarını rahatsız etti ve "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Birçok kişi, peşlerinde bir paparazzi ordusu bulunduğunu bilmelerine rağmen halk içinde bu şekilde davranan Lopez ile Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ileri sürmeye başladı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
"BU KADAR ÇOK GÖRÜNTÜLENMEK ONLARIN SUÇU DEĞİL"

JLo ve Ben Affleck'in, özellikle de Fransa ve İtalya'da geçirdikleri bu tatilde gözler önüne serdiği davranışlar bazı hayranları tarafından "aşk işte", "aradan geçen yıllarda birbirlerini gerçekten özlemişler" ya da "her hareketlerinin görüntülenmesi onların suçu değil, paparazziler rahat bırakmıyor" sözleriyle yorumlandı. Ama sosyal medya platformlarına bakılırsa Lopez ve Affleck'in bütün hayranları aynı fikirde değil.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti

"BU AŞK REKLAM İÇERİYOR"

Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
"BU ACIKLI BİR DURUM"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in birer yetişkin gibi davranmadığını savundu. Üstelik böyle düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bazı kişiler Lopez ile Affleck'in aşk fotoğrafları hakkındaki görüşlerini "Hepsi kameralar için. Ne kadar acıklı" sözleriyle ifade etti.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti

HABER SİTELERİNDE TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkının gerçek olduğunu savunanlar olduğu kadar ortada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergeleri olduğunu ileri sürenler de oldu. Bu kişiler de sosyal medyada ve çiftle ilgili haberlerin aldığı haber sitelerinde birbirleriyle yazılı tartışmaya girdi. Bunlardan birinde bir okur JLo ile Ben Affleck'in mutlu göründüğünü belirterek "Bir gün insanı ne kadar da değiştiriyor" derken ona yanıt veren bir diğeri de "Halkla ilişkiler görevlileri onlara gülümsemelerini önermiştir" diye yanıt verdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
"ONLAR BİRBİRLERİNE GERÇEKTEN AŞIK"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı " Toplum içinde böyle davranarak okula giden çocuklar gibi görünüyorlar. Özellikle Jennifer'in ailesi için ne kadar utanç verici" yazdı. Aynı fikirde olmayan bir diğeri de ona "Onlar birbirlerine aşık, bırak da öyle davransınlar" diye yanıt verdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
"BU KADARI DA FAZLA"

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in kameralara takılan bu aşk görüntülerine bir başka yorum da çiftin aşk gösterilerini bu kadar gözler önüne sermeleri nedeniyle daha çok sayıda insanın tüm bunların bir gösteri olduğuna inanmasına yol açtığını savundu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
"BİRİNİ KOŞULSUZ SEVMEK BUDUR"

Özellikle de Lopez'in Ben Affleck'e çok aşık olduğunu savunan takipçileri de oldu. Bu kişilerden biri görüşlerini "Onları birlikte görmeyi seviyorum. Jennifer aldığı riski biliyor ama Ben'i gerçekten seviyor. Birini sevdiğiniz zaman koşulsuz olarak seversiniz. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok" sözleriyle dile getirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Fransa, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e sert eleştiri: Aşk değil sanki halkla ilişkiler faaliyeti - Son Dakika Magazin


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