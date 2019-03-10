Son Dakika Haberleri: Jennifer Lopez ile Sevgilisi Alex Rodriguez Nişanlandı

Jennifer Lopez ile Sevgilisi Alex Rodriguez Nişanlandı

45 dakika önce

LOS Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandı.

Jennifer Lopez ile Sevgilisi Alex Rodriguez Nişanlandı, System.String[]
LOS Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandı.

Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Lopez'in parmağına büyük bir nişan yüzüğü taktığı, Rodriguez'in kalp emojisiyle "Evet dedi" yazdığı görüldü.

Lopez ve Rodriguez, 2017 yılından yılından bu yana birliktelik yaşıyor.

Çiftin hayatlarını birleştirmesi halinde bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ikinci evliliği olacak. Lopez ve Rodriguez'in önceki evliliklerinden ikişer çocuğu bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:33 Kaynak: AA

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