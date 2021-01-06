Jennifer Lopez'in sabah motivasyonu

51 yaşındaki Lopez, bir kumsalda çekilen videoda, Drake ile birlikte seslendirdiği Life is Good adlı şarkının, bir versiyonunu kullandı. Kırmızı bikinisinin üzerine renkli bir tunik giyen Lopez'in paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.Lopez, geçen yılın son ayında nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte aldığı bir kararla gündem olmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama koronavirüs pandemisi nedeniyle töreni erteleyen Lopez ile Rodriguez bu konuda beklenmedik bir karar verdi.O andan sonra da Jennifer Lopez, evlilik konusunda hep ağzı sıkı davrandı. Fakat katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti.Bu açıklamaları da akıllara 1983'ten bu yana birlikte olan ama hiç evlenmeyen Goldie Hawn ile Kurt Russell'ı örnek gösterdi.Lopez, Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlarken "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?"Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile evlendi. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı.Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi.Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.