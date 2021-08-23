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Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı - Son Dakika

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

23.08.2021 11:11
Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı, System.String[]

Özellikle de çocukları, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüyorlar.

Özellikle de çocukları, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüyorlar. Bazıları her ne kadar çocuklarını meraklı gözlerden uzak tutmak için elinden geleni yapsa da yine de onları kameralardan çok fazla kaçıramıyorlar. Bazı ünlülerin çocukları, anne ya da babalarının kopyası denecek bir fiziksel görünüme sahip oluyor. Ama bazıları da onlardan çok farklı. Gelin ünlülerin çocuklarına bir bakalım ve onların anne ve babalarına ne kadar benzediğini ya da ne kadar farklı tarzlar benimsediğini bir gözden geçirelim.

<a class='keyword-sd' href='/jennifer-lopez/' title='Jennifer Lopez'>Jennifer Lopez</a>'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

ANNESİNDEN FARKLI BİR TARZI VAR

Son dönemde nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrılıp; 17 yıl önceki eski nişanlısı Ben Affleck ile aşk tazeleyen Jennifer Lopez, geçen hafta ikizlerinden Emme ile görüntülendi. Brentwood'da objektiflere takılan anne- kız, meraklı bakışların da ilgi odağı oldu. Kısa süre önce 52 yaşına giren Jennifer Lopez, o gün yine her zamanki şıklığından ödün vermemişti. Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek 13 yaşındaki ikizlerinden Emme de JLo'nun yanındaydı.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

MAVİ SAÇLI EMME

Anne ile kızın tarzları arasındaki fark ise çok dikkat çekti. Gelecekte şarkıcı olmayı planladığı belirtilen Emme, saçlarını maviye boyatmıştı. Uzun bir etek, spor ayakkabı ve bir tişört ile hırka giyen Emme Anthony Muniz, annesi Lopez'in aksine daha rahat bir giyim tarzı benimsemişti.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

BABASINI KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİ

Bütün dünya Francis Bean Cobain'i henüz birkaç aylık bir bebekken ünlü babası Kurt Cobain'in yanında annesi Courtney Love'ın kucağında görüntülendiği fotoğrafla tanıdı. O günden sonra da akıllardan hiç çıkmadı.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

ASİ ANNE VE BABANIN KIZI Bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran Nirvana grubunun solisti olan babası Kurt Cobain'i çok küçük yaşta kaybeden Francis Bean Cobain, artık bir genç kız. Görüntüsü babasını çağrıştıran genç kız, giyim tarzıyla da hem Cobain'in hem de Love'ın kızı olduğunu kanıtlıyor.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

BEŞ ÇOCUK BABASI

Arnold Schwarzenegger'ın Maria Shriver ile evliliğinden ikizi kız, ikisi erkek çocuğu bulunuyor. Bir de gayri meşru çocuğu olan Schwarzenegger'ın kızları Katherine ve Christina, zaman zaman paparazziler tarafından görüntüleniyor. Gayri meşru oğlu Joseph Baena da ilgi odağı. Küçük oğlu Christopner daha gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN ÇOCUĞU PATRICK

Terminator serisiyle zirveye çıkan, bir dönem California Valisi de olan Schwarzenegger'in en çok göz önünde olan oğlu ise Patrick. 27 yaşındaki Patrick, sık sık babasıyla birlikte Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor. Genç Schwarzenegger, kameralara alışık bir şekilde büyüdü.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

EN YAKIŞIKLI JAMES BOND'UN OĞLU

Sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olarak tarihe geçen Pierce Brosnan, kaybettiği eşi Cassandra Harris'ten üç, şu an evli olduğu Keely Shaye Smith'ten iki tane erkek çocuk sahibi. Küçük oğlu Paris çok sık ortalarda görünmüyor. Büyük oğlu Dylan ise Hollywood sokaklarında babası Pierce Brosnan kadar ünlü.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

BABASININ KOPYASI

Ünlü oyuncu Jude Law'un Sadie Frost ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Iris'i bütün dünya tanıyor artık. Eski çiftin bir de Rafferty adında bir oğlu bulunuyor. Son dönemde giderek daha fazla dikkat çekmeye başlayan Rafferty, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

KAMERALARDAN KAÇAMIYOR

Sinemanın kızıl saçlı oyuncusu Julianne Moore'un Bart Freundlich ile evliliğinden Caleb adında bir oğlu, Liv adında bir de kızı bulunuyor. Çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ancak Moore, özellikle kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken kızı Liv ile her sokağa çıktığında bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

POP MÜZİĞİN KRALININ KIZI

Ölümüyle herkesi şoke eden Michael Jackson, üç çocuk sahibi oldu. Çocukları Prince Michael Jackson II ve Prince Michael Jackson I adında iki oğlu ve Paris adında bir kızı bulunuyor. Hayattayken babaları tarafından yüzleri basına asla gösterilmeyen üç kardeş, Michael Jackson'ın cenaze töreninde ardına gizlendikleri maske ve battaniyeleri bir kenara attı. Ondan sonra da bir daha gizlenmediler. Üç kardeş arasında Paris Jackson, özellikle de farklı giyim tarzı ve aksesuarlarıyla dikkat çekiyor.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı
GİYİM KUŞAMI DİKKAT ÇEKİYOR

Ünlü oyuncu Nicolas Cage, farklı evliliklerinden iki çocuk sahibi oldu. Alice Kim ile evliliğinden Kal El adında 15 yaşında bir oğlu olan Nicolas Cage'in Christina Fulton ile yaptığı evlilikten de 30 yaşında Weston adında bir oğlu bulunuyor. Weston, rock müzik tutkunu ve giyimi kuşamı da buna uygun.

Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı
Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı

Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez'n kızı Emme: Tarzı annesinden çok farklı - Son Dakika Magazin


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