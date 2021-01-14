Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Karayipler tatilini sürdürüyor

Nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte Turks and Caicos adalarında tatil yapan Jennifer Lopez, görüntüsüyle yine bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı. 51 yaşında ve iki çocuk annesi olan Lopez'in yıllara meydan okuyan bu görüntüsünün sırları da merak uyandırdı. Lopez, daha önceki röportajlarında bununla ilgili ipuçları vermişti aslında. Her ne kadar tatilde denizin ve su sporlarının keyfini çıkarsa da asla güneşlenmemek, sabahın çok erken saatinde kalkıp spor yapmak, kahve ve alkol tüketmemek bunlar arasında. Gelin Jennifer Lopez'in 20 yaşındaki fiziksel görüntüsünü korumasının sırlarına bir bakalım.