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Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış - Son Dakika

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış

18.06.2021 17:31
Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış, System.String[]

İLK KEZ BU KADAR YAKIN GÖRÜNTÜLENDİLERLopez ailesi, geçtiğimiz günlere Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda'nın 50'inci doğum günü için bir araya geldi.

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İLK KEZ BU KADAR YAKIN GÖRÜNTÜLENDİLER

Lopez ailesi, geçtiğimiz günlere Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda'nın 50'inci doğum günü için bir araya geldi. Malibu'daki kutlamaya Lopez'in, Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme de katıldı. İkizlerin, anneleri Jennifer Lopez'in sevgilisi Ben Affleck ile işi geçirdiği de o partide ortaya çıktı. Çift, o toplantıda ilk kez öpüşürken görüntülenmişti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış
LOPEZ'İN İKİZLERİYLE DE ARASI İYİ

Partiye JLo ile birlikte giden Ben Affleck, kapıda güzel yıldızın kızı Emme ile göz göze geldi. Emme ona gülümsedi ve Affleck de ona neşeli bir gülümsemeyle karşılık verdi. Daha sonra Jennifer Lopez, Ben Affleck ve ikizler partinin yapılacağı mekana girdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış

AİLESİNİN KALBİNİ DE ÇALDI

Bu arada Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodríguez'in de Affleck ile tanıştığı ve aralarının da iyi olduğu belirtildi. ABD magazin sitelerinde yer alan haberlere göre, Ben Affleck, Lopez'in ailesinin kalbini de çoktan çaldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış

AŞKI HERKESE İLAN ETTİLER

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, bu partide birbirlerini öpücüklere boğdukları sırada görüntülenmişti. Bu durum da ilişkileri hakkında sessiz kalmayı seçen ünlü çiftin "yeniden doğan aşkı" doğrulayan hamlesi olarak nitelendirilmişti. 51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, o yemekte birbirlerini öpücüklere boğarak aşklarını herkese ilan etmiş oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış

17 YIL SONRA YENİDEN AŞK

Son günlerde gösteri dünyasında herkes onları konuşuyor. Yani tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden ünlü çifti. Oysa onlar ayrılıp yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil. Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki bazıları birkaç kez ayrılıp sonra mutluluğu yine birbirlerinde bulan, sonra da evlenip mutlu mesut yaşayan.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış
İKİZLERİ OLDU

Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış
FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış

Jennifer Lopez, Marc Anthony, Ben Affleck, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez ve Ben Affleck: Tüm aile oradaymış - Son Dakika Magazin


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