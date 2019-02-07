Jens Stoltenberg: Rusya, Balkan Ülkelerine NATO Üyeliği Konusunda Müdahale Ediyor
21 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:16 Kaynak: Youtube
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