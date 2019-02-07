Son Dakika Haberleri: Jens Stoltenberg: Rusya, Balkan Ülkelerine NATO Üyeliği Konusunda Müdahale Ediyor

Jens Stoltenberg: Rusya, Balkan Ülkelerine NATO Üyeliği Konusunda Müdahale Ediyor

21 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi. Brüksel'de Euronews'ün sorularını cevaplandıran Stoltenberg, "Rusya bağımsız ulusların siyasi süreçlerine karışmaya, müdahale etmeye çalışıyor. Bence bu yanlış." dedi. …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/07/je...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:16 Kaynak: Youtube

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