Jens Stoltenberg: Rusya, Balkan Ülkelerine NATO Üyeliği Konusunda Müdahale Ediyor
17 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Rusya
'nın ülkelerinin savunma örgütüne katılımını engellemeye çalıştığını söyledi. Brüksel
'de Euronews
'ün sorularını cevaplandıran Stoltenberg, "Rusya bağımsız ulusların siyasi süreçlerine karışmaya, müdahale etmeye çalışıyor. Bence bu yanlış." dedi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:19
Babasından Feci Şekilde Şiddet Gören Kız Çocuğunu Kimse Duymadı
Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı
Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı
Nantes, Cardiff City'den Sala'nın Transfer Ücretini İstedi