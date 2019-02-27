Jens Weidmann 2027'ye Kadar Başkan
1 saat önce
BAŞBAKANLIK'TAN yapılan yazılı açıklamada, nisan sonunda görev süresi dolacak Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın görevininin 1 Mayıs 2019'dan sonra sekiz yıl daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:00
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