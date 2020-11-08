JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ - Son Dakika

JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ

08.11.2020 11:30
JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ, System.String[]

JEOFİZİK Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi değerlendirdi.

JEOFİZİK Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi değerlendirdi.   Dr. Gündoğdu, depremin büyüklüğüyle ilgili olarak "AFAD; 6.6'da ısrar ediyor. Bence Kandilli'nin değerlendirmesi doğru. Önce 6.8 dediler, sonra 6.9'a yükselttiler. Her zaman Kandilli ile AFAD arasında fark olurdu. Bu farklı bir durum. Meydana gelen hasar ve tsunami var. Bu tsunami, 6.6. büyüklüğünde bir depremde olmaz." dedi.

DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ

Dünya çapında örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Türkiye Hibe Fonu'na hak kazanan 'Afete Dirençli Toplum' konulu sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki ücretsiz, sertifikalı, 'On-line Afet Kültürü Eğitimi' programı sonunda katılımcılar için sertifika töreni yapıldı. JCI İstanbul Sosyal Sorumluluk Proje Direktörü ve Moderatör İlknur Doruker'in sorusu üzerine eğitmenler arasında yer alan Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 30 Ekim'de meydana gelen depremi değerlendirdi. Dr. Gündoğdu, İzmir açıklarındaki depremin büyüklüğüne ilişkin dünyadaki önde gelen merkezlerin 7'den düşük değer vermediğine dikkat çekerek şöyle dedi: "AFAD; 6.6'da ısrar ediyor. Bence Kandilli'nin değerlendirmesi doğru. Önce 6.8 dediler, sonra 6.9'a yükselttiler. Her zaman Kandilli ile AFAD arasında fark olurdu. Bu farklı bir durum. Meydana gelen hasar ve tsunami var. Bu tsunami, 6.6. büyüklüğünde bir depremde olmaz.  Depremin oluşum mekanizmasını düşey bir fay olarak nitelendirdiler. Bu depremlerde bir blok aşağı düşer diğeri yükselir. Tsunami olması da bunun ispatıdır. Düşey faylarda tsunamiyi görürüz.  Ege'de uzun süredir ne büyük deprem, ne tsunami oldu. Bölgedeki İzmir fayında hiç kıpırtı yok. Tetiklenip- tetiklenmediğini bilmiyoruz. Sadece şüphelendiğim bir şey var.  5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. O artçı değil. Denizde oldu ama İzmir fayının tekrar tetiklendiğini gösterir. Oradaki deprem sayısının da artmaya başladığını görüyoruz."

MARMARA'YI TETİKLER Mİ?

Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde doğru atımlı Kuzey Anadolu fay hattı bulunduğunu hatırlatırken şunları söyledi: "Doğru atımlı faylarda tsunami az oluyor. 1999 depreminde gördüğümüz su hareketleri depremin büyüklüğünün açıklanandan daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaptığımız momentum hesaplamalarında deprem 7.4'ten daha yüksek görünüyor. 100 bin yapı hasar aldı, 17 bin kişi öldü. Ben 7.4 hesaplamasının nasıl yapıldığını biliyorum ama bunun sırası değil. Faylanmanın bittiği yerde enerji fazladır.  Marmara'daki Kuzey Anadolu; doğru atımlı bir fay hattı. İzmir'deki düşey hareketli bir deprem. Düşey hareketli bir bir depremin doğru atımlı bir depremi bu kadar uzaklıktan etkilemesi imkansız gibi bir şey. Marmara için saat ilerliyor. 1999 depreminde tetikleneceği kadar tetiklendi. Hepimiz depremi bekleyen insanlarız."

Eğitmenler arasındaki Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) İstanbul İl ikinci Başkanı Özden Işık da, İzmir depreminde merkezi yönetimin yanı sıra yerel birimlerin, Emniyet, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin başarılı sınavlar verdiğini ancak, afetler öncesi risk yönetimine ve kentsel dönüşümün öne çıkarılması gerektiğini söyledi. On-line belge töreninde İzmir depreminde yaşamlarını yitiren 114 kişi anıldı. Eğitmenler son depremi ele aldıkları konular kapsamında değerlendirirken, özellikle İzmir'den katılan öğrenciler programının çok doğru bir zamanda verildiğini söyledi.

380 KATILIMCIYA 8 EĞİTMENDEN 8 AYRI DERS

JCI İstanbul Şubesi, MAG-DER ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin (DOHAD) işbirliği ile düzenlenen afete karşı hazırlık eğitim programına katılan 380 kişiye Dr. Oğuz Gündoğdu, Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık, Öğretim Görevlisi Afet Mishal, sivil savunma uzmanı İbrahim Berber, AFAD eğitmeni Fitnat Ünal, Psikolog Nuray Gergerlioğlu ve Afet, Acil Durum ve I·letis¸im Uzmanı Doç.Dr. Selma Koç Akgül on-line 8 ayrı ders verdi.

JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ
JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ
JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ

Oğuz Gündoğdu, Gündoğdu, Tsunami, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: BU TSUNAMİ, 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMDE OLMAZ - Son Dakika


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