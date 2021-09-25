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Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli - Son Dakika

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

25.09.2021 10:46
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu,

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yaşanan volkanik patlama, Türkiye'de bulunan 13 yanardağın aktif olma ihtimalini gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Yakın tarihte böyle bir ihtimal olacağını sanmıyorum. Ancak, Ege'deki yanardağlar için durum farklı, onlar her an aktif olabilirler. Ayrıca volkanik hareketler depremleri de tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

Doğanın yarattığı yıkıcı felaketler arasında yer alan volkanik patlamalar, tüm dünyada uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya üzerinde 500 aktif volkan bulunuyor ve her yıl bunlardan 50 kadarı harekete geçerek lavlarını püskürtüyor.

Son olarak İspanya'nın gündemindeki yanardağ patlaması, gözleri yeniden bu doğa olayı hakkında merak edilenlere çevirdi. 19 Eylül'de Kanarya Adaları'ndan biri olan La Palma'da harekete geçen Cumbre Vieja Yanardağı'ndan püsküren lavlar, birçok evi haritadan sildi.

50 YIL SONRA YENİNDEN UYANDI

Lav sıcaklığının bin 100 santigrat dereceye ulaştığı patlamalarla ilgili en çarpıcı detay ise, Cumbre Vieja'nın 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 50 yıl sonra yeniden uyanması.

TÜRKİYE'DE SON PATLAMA 1855 YILINDA MEYDANA GELDİ

Peki, 13 tane yanardağa sahip Türkiye için de böyle bir tablo ortaya çıkabilir mi? Verilere göre Türkiye'de yaşanan son volkanik patlama, 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre, bu volkanlar tamamen susmuş değil ve zamanı geldiğinde tekrar faaliyete geçecek.

EGE'DEKİ VOLKANLAR İÇİM DURUM TEHLİKELİ

Türkiye'deki volkanik hareketlilik hakkında bilgi veren Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki volkanlar çok eski ve aktif değiller. Son dönemde herhangi bir aktivite de görülmemiş durumda. Yakın bir tarih sayabileceğimiz 1855'teki patlama sonrasında yani yakın gelecekte bir patlama beklemiyorum. Ancak Ege'deki volkanlar bu durumun dışındalar, aktif olarak harekete geçebiliyorlar" dedi.

VOLKANİK HAREKETLER DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR Mİ?

Volkanik hareketlerin depremleri tetikleyip tetikleyemeyeceği sorusunu ise Dr. Gündoğdu, şöyle cevapladı:

"Volkanik hareketler depremleri tetikliyor ancak bunlar büyük depremlerden ziyade sıralı, küçük depremler. Büyük depremler dediğimiz kategoriye çok girmiyorlar." Son dönemde yaşanan Ege depremlerine dikkat çeken Prof. Dr. Okan Tüysüz de, "Datça ve Ege depremlerinin, volkanik faaliyetlerle ilgili olabileceği yönünde kuşkular var" açıklamasında bulundu.

"UZAK BİR ZAMAN DİLİMİ DEĞİL"

"Jeoloji açısından uzun kabul edilmeyen 160-170 yıl önce Tendürek ve Ağrı'da çeşitli patlamalar meydana gelmiş. Son 10-15 bin yılda meydana gelen bir patlama varsa bu volkanlara aktif volkanlar diyoruz" diyen Prof. Dr. Tüysüz, 1855 yılının hiç de uzak bir zaman dilimi olmadığını belirtti.

"10-15 BİN YILLIK BİR ZAMAN DİLİMİNİ KAPSIYOR"

Tüysüz, "Yanardağlar yeniden harekete geçebilir mi?" sorusuna da, "Yeniden harekete geçebilir ancak bu tarih, 10-15 bin yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Yani yarın öbür gün gibi değil, uzun vadede bir patlama yaşanabilir" cevabını verdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Mesela Kula'daki volkanlarda insan ayak izi var. Bu da bizlere insanların olduğu devirde Kula'da volkanik bir faaliyetin gerçekleştiğini gösteriyor" detayını da paylaştı.

Türkiye'de volkanların yaratacağı depremlerin orta ya da küçük ölçekli olacağına dikkat çeken Prof. Tüysüz, "Ege Bölgesi'nde görülen depremlerin volkanik tetiklemelerle olduğu yönünde bilgiler var. Volkanlar ülkemizde küçük depremlere neden olurken Güneydoğu Asya'da büyük çaplı depremlere, tsunamilere yol açıyor" bilgisini verdi.

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi? sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

Oğuz Gündoğdu, Gündoğdu, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 'Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?' sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli - Son Dakika
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