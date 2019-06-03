Son Dakika Haberleri: Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil
Son Dakika Güncel Haber

Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil

1 saat önce

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi.

Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil, System.String[]
JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi. Depremi değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan 'Olağan depremlerden' biri olduğunu belirterek, "Bugünkü deprem normal bir olay. Ancak, bölgede daha önceki depremleri yaşayan halk doğal olarak korkup ev veya bulundukları binalardan kaçmışlar. Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir. Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz. 4.6 veya 4.7 büyüklüğündeki bu deprem, olası Marmara Depremi için hem yer, hem büyüklük hem de oluşum karakteri açısından öncü değil." dedi.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:05 Kaynak: DHA
Sakarya, Gündoğdu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: Kelime oyununu bırakın YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 01:36:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]