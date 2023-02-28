Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındı - Son Dakika
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındı

28.02.2023 20:12
Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Övgün Ahmet Ercan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten gözaltına alındı - Son Dakika

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