Jeofizikçi Celal Şengör, seçimlerde rengini belli etti: Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır, başından beri de böyleydi

14 Mayıs seçimlerine saatler kala ünlü isimler bir bir oyunun rengini belli etmeye başladı. Bu isimlere son olarak ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Celal Şengör de katıldı.

"YAPILAN DÜPEDÜZ AHLAKSIZLIKTIR"

Şengör, çektiği video ile oyunu Sinan Oğan'a vereceğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır." dedi.

"BENİM OYUM KILIÇDAROĞLU'NA"

Oyunu kime vereceğini de açıklayan Şengör, "Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim" ifadelerini kullandı.