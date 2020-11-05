Jeolog yazar; depremin acılarını bir kitapta topladı - Son Dakika

GAZETECİ ve yazarlığının yanı sıra jeolog olan Mevlüt Soysal, 17 Ağustos felaketinden yola çıkarak deprem gerçeğinin tüm acılarını 'Babamla Ben' adlı kitabında bir araya getirdi. Soysal kitapta, depremi yaşamış baba ve oğlun hikayesini anlattı.

İzmit'te uzun yıllardır gazetecilik ve yazarlık yapan Mevlüt Soysal, yeni kitabında eğitim aldığı alanlardan biri olan jeolojiden beslendi. 'Tek Tanığım Gökyüzü', 'Dünün Birinde' ve 'Temmuz' gibi kitapları yayınlanan Soysal, yeni kitabı olan 'Babamla Ben' de, 17 Ağustos depremini yaşamış olan baba ve oğlun hikayesini anlattı.