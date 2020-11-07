Jeoloji mühendisi gazeteci depremin acılarını kaleme aldı - Son Dakika

Gazeteci-yazar ve aynı zamanda jeoloji mühendisi olan Mevlüt Sosyal'ın, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan acıları kitapta topladı.

"Babamla Ben" adlı kitapta Soysal, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Agˆustos depremini yas¸ayan ve enkazdan kurtulan baba ve ogˆlunun hikayesini anlatıyor.

Soysal, depremde Go¨lcu¨k'teki evinin yıkılması u¨zerine enkazdan c¸ıkan ve jeoloji mu¨hendisligˆi alanında akademik kariyer yapan bir babanın duygu yüklü hikayesini konu ediniyor. Kitapta, babanın yıkılan evlerde insanları hayatta bırakacak bir bulus¸a imza atması u¨zerine gelişen olaylara, deprem ve sonrasında yas¸anan dramlara yer veriliyor.

Digˆer taraftan Soysal, Tu¨rkiye'deki depremler, halkın dogˆal afetlere yaklas¸ımı, olası I·stanbul depremi, batı ve dogˆu arasında depremlere bakıs¸ farklılıkları u¨zerinden de jeoloji bilimi u¨zerinden irdelemeler yapıyor.