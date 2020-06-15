Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı - Son Dakika

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı

TMMOB Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, Bingöl depreminin Gölbaşı-Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı, System.String[]

TMMOB Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, Bingöl depreminin Gölbaşı- Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.


Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay hattına etkisiyle ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, yeni deprem önlemlerinin alınması gerektiğine işaret etti.


Son yaşanan depremin Gölbaşı-Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliği oluşmasının korkusunun yaşandığını dile getiren Özdemir, eski yapıların kontrol edilerek fay hattı üzerindeki eski yapıların boşaltılmasının elzem olduğunu dile getirdi.


Özdemir, "2020 yılının başından buyana ülkemizde görülen sismik hareketlilik dikkate alındığında, 1939-1945yılları arasında olduğu gibi ülkemizin bir deprem fırtınasına yakalanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde "sismik boşluk" olarak değerlendirilen alanlar başta olmak üzere büyük depremlerin meydana gelmesine neden olabilecek alanların belirlenmesi ve fay hatları ile fayzonları üzerinde yer alan yerleşim birimlerinden başlamak üzere gerekli kentsel yenileme/dönüşüm çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.


DAFZ'nun Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan (sismik boşluklardan) oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılmıştır.


DAFZ, Erkenek Günet-Batı'sında belirginliğini yitirir ve Gölbaşı doğusunda, Perveri yakınlarında tekrar belirgin hale gelir. Daha sonra Güney-Batı'ya doğru Gölbaşı içinden geçer ve Türkoğlu'na kadar devam eder. Fay, Perveri- Sakarya arasında doğrusal; Sakarya- Elmalar arasında kuzeye doğru hafif iç bükey ve Türkoğlu'na uzanan kesimde ise güneye iç bükeydir. Bu bölümün batısında, ana fayın 7-10 km güneyinde, Narlı- Pazarcık- Haydarlı arasında DAF'a paralel ve birbirini tamamlayan ikinci bir fay sistemi yer alır. DAF, Gölbaşı-Türkoğlu arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Gölbaşı yakınlarında fayın eğim atım bileşeninin olduğunu belirtmektedir. DAF'ın Gölbaşı civarında toplam atımının 20 km olduğunu söylenilmektedir.


Adıyaman'ın 1. ve 2. Deprem bölgeleri içerisinde kaldığı görülmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu, Adıyaman'ın yaklaşık 60 km kuzeyinden KD-GB doğrultulu olarak geçmekte olup Adıyaman ve çevresi için önemli ölçüde deprem risk potansiyeli taşımaktadır. Adıyaman ve çevre illerden geçen fay zonları


Palu (Elazığ) - Sincik (Adıyaman) arası, Çelikhan (Adıyaman) - Erkenek (Malatya) arası, Gölbaşı (Adıyaman) - Türkoğlu (Kahramanmaraş) arası geçen fay zonlarıdır" dedi.


Özdemir, 2014 yılında yapılan risk analizi paylaşarak, "Adıyaman Üniversitesiyle birlikte yapılan 'Adıyaman İlinin Depremsel Risk Analizi' aletsel büyüklüğü 3 şiddetinde ve üzeri, 4 şiddetinde ve üzeri, 5 ve üzeri depremler için ayrı ayrı yapılmış ve şu sonuçlar elde dilmiştir. Aletsel büyüklüğü 3'den büyük bir depremin olma ihtimali yüzde 98'den fazladır. Yine 200 gün içerisinde aletsel büyüklüğü 4'den büyük bir depremin olma ihtimali yüzde 73'den fazla iken 4 bin 500 gün (12,5 yıl) içerisinde aletsel büyüklüğü 5'den büyük bir depremin olma ihtimali ise yüzde 90'dan fazladır. Yani 2014 yılında yapılan risk analiziyle bugün 2020 yıllında aynı orandaki artçı deprem şiddetlerini yaşamaktayız. Adıyaman tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem tehlikesi yüksek bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle yapmış olduğumuz binalarımızın depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, meydana gelebilecek olası bir depremde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi noktasında oldukça büyük önem taşımaktadır. Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır. Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Türkoğlu, Adıyaman, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı - Son Dakika

Son Dakika

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
Trabzonspor'u İstanbul'da karşılayan taraftarlar koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u İstanbul'da karşılayan taraftarlar koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu         
19:45
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 23:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]