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Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

1 saat önce

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği, il temsilcisi Hasan Kuru başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği, il temsilcisi Hasan Kuru başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.


Görüşmede konuşan Hasan Kuru, "Özellikle gündemi meşgul eden ekonomik ve mesleki konularla ilgili başkanımızla görüşmeye geldik. Başkanımızın söylemlerine ve demeçlerine değer veriyoruz. Özellikle ekonomik konularda Aydın için katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aydın'ın geri kalanının da buna sahip çıkması gerektiğini temenni ediyoruz" sözlerini kullandı.


Başkan Çerçioğlu ise oda yöneticileriyle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtip "Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Hem il temsilcimize hem de oda yöneticilerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Özlem Çerçioğlu, Hasan Kuru, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
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