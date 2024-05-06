Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Merkezi: Jeonju - Son Dakika
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Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Merkezi: Jeonju

Jeonju, Güney Kore'nin Kuzey Jeolla Eyaleti'nin başkenti ve en büyük şehri olan bir turizm merkezidir. Jeonju Hanok Köyü, geleneksel Kore'nin kalbi olarak bilinirken, Jeonju El Sanatları Sergi Salonu ve Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı da ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunmaktadır.

06.05.2024 14:37  Güncelleme: 15:21
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AV. BEDİA TEYMUR - ÖZEL YAZISI

Kore'nin En Büyük Şehirlerinden Bir Tanesi: Jeonju

Jeonju, 1910 ile 1945 yılları arasında Zenshu olarak bilinen, Güney Kore'nin Kuzey Jeolla Eyaleti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Wanju İlçesi'nin Jeonju'yu neredeyse tamamen çevrelemesi ve birçok Wanju sakini Jeonju'da çalışması nedeniyle hem kentsel hem de kırsal bir yapıya sahiptir. Kore yemekleri, tarihi binalar, spor aktiviteleri ve yenilikçi festivallerle ünlü önemli bir turizm merkezidir.

Mayıs 2012'de, Jeonju UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Gastronomi için Yaratıcı Şehir olarak seçilmiştir.

Jeonju, 1300 yıldan fazla bir tarih ve kültüre sahip bir şehirdir. Şehir, birçok bilgin yetiştirmiş ve gelişmiş bir yayıncılık endüstrisine sahiptir.

Jeonju: Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Merkezi

Jeonju Hanok Köyü: Geleneksel Kore'nin Kalbi

Jeonju Hanok Köyü, Kore'nin geleneksel mimarisinin en güzel örneklerinden bir başka örneğidir. Bu köydeki hanok evlerin çatıları, zarif bir şekilde gökyüzüne kıvrılır, her biri 'sarangchae' ve 'anchae' olarak ikiye ayrılan yaşam alanlarıyla geleneksel Kore yaşam tarzını yansıtıyor. Sarangchae, erkeklerin toplumsal etkinlikleri için kullanılırken, anchae kadınların daha özel yaşam alanı olarak kullanılıyor.

Köyde, "ondol" adı verilen geleneksel Kore yerden ısıtma sistemi ile ısıtılırken bu sayede ziyaretçilere hanoklarda sıcak ve konforlu bir deneyim yaşatılıyor. Jeonju Hanok Köyü'nde konaklamak veya Hanok Yaşam Deneyim Salonu'nu ziyaret etmek, ziyaretçilere bu tarihi yapıların içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu deneyimleme fırsatı sunuyor.

Jeonju Hanok Köyü, geleneksel Kore kültürünü deneyimlemek ve ülkenin zengin tarihini keşfetmek isteyen herkes için unutulmaz bir durak noktası olacak.

Jeonju: Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Merkezi

Jeonju El Sanatları Sergi Salonu

Kore'yi ziyarete gelenlerin özellikle ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olan Jeonju El Sanatları Sergi Salonu, ziyaretçilere geleneksel Kore el sanatlarının zarafetini keşfetme fırsatı sunuyor. Sanatseverler için bu özel mekan El Sanatları Salonu, Özel Sergi Salonu ve Deneyim Salonu olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Burada hem usta sanatçıların geleneksel eserlerini hem de genç sanatçılar ve tasarımcılar tarafından oluşturulan yenilikçi çalışmaları görebilirsiniz. Sanatseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunan Jeonju El Sanatları Sergi Salonunda, çeşitli atölye programlarına katılarak kendi el yapımı ürünlerinizi yaratma şansını da yakalayabilirsiniz.

Jeonju: Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Merkezi

Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı: Tarih ve Lezzetin Buluşma Noktası

1905 yılında Joseon döneminden kalma Nammunbakk Pazarı'nın yerine açılan Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı, şehrin güney kapısının hemen dışında, canlı ve renkli bir alışveriş destinasyonu olarak ziyaretçilere kapılarını açmıştır. Şu an pazarda 800'den fazla dükkan bulunmakta ve yaklaşık 1,200 çalışan tarafından sebze, meyve, yiyecek, kurutulmuş balık, mobilya, ipek ürünleri ve genel malzeme satışı yapılmakta.

Özellikle 6-dong'un ikinci katında yer alan ve genç dükkan sahipleri ile girişimciler tarafından canlandırılan Gençlik Pazarı ile yeni bir soluk kazanan Pazar, bu yenilik pazarın atmosferine bir dinamizm ve heyecan katmıştır.

Ayrıca, Cuma ve Cumartesi akşamları düzenlenen gece pazarı, nokdujeon (mung fasulyesi pankeği) ve pirinç kağıdında sunulan ilkbahar ruloları gibi geleneksel yemeklerden, bibimbap gibi füzyon lezzetlere kadar geniş bir yelpazede atıştırmalıklar sunarak ziyaretçileri cezbetmekte.

Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı ziyaretçilere hem tarihi dokusu hem de sunduğu lezzetlerle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Jeonju: Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Şehri

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

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Son Dakika Turizm Kore'nin Tarihi ve Kültürel Zenginliklerle Dolu Turizm Merkezi: Jeonju - Son Dakika

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