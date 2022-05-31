JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU - Son Dakika
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JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU

31.05.2022 15:27

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı' alanının içerisinde yer alan Divlit Yanardağı'na bilinçsizce dökülen çöpler, tepkiye neden oldu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı' alanının içerisinde yer alan Divlit Yanardağı'na bilinçsizce dökülen çöpler, tepkiye neden oldu. Atıklar belediye yetkilileri tarafından temizlenirken, polis çöp döken kişilerin tespit edilmesi çalışma başlattı.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanı içerisinde yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'na duyarsız vatandaşlar tarafından dökülen çöpler, tepkilere neden oldu. Alana dökülen atıklar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi. Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi. Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU
JEOPARK ALANINA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEPKİYE NEDEN OLDU

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Kaynak: DHA

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