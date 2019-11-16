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Son Dakika Spor Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3 - Son Dakika Spor

Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Alanya Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Alanya Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.


Kula Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk setinde teknik molaya 12-10 önde giren Jeopark Kula Belediyespor, ilk sette üstünlüğünü koruyamayınca Alanya Belediyespor ilk seti 28-26 aldı. İkinci setin teknik molasına Alanya Belediyespor'un 12-7 önde girmesine rağmen oyun kontrolünü eline alan Jeopark Kula Belediyespor, ikinci seti 28-26 alarak 1-1'lik beraberliği yakaladı. Üçüncü setin teknik molasına 12-8 önde giren Alanya Belediyespor, üçüncü sette üstünlüğü sağladı ve 25-13'lük skorla durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin teknik molasına konuk ekip Alanya Belediyespor 12-10 önde girmesine rağmen, ev sahibi Jeopark Kula Belediyespor, seti 25-23 alarak 2-2'lik beraberliği sağladı. Son setin teknik molasına 8-6 önde giren konuk ekip, son seti 15-12 alarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.


Salon: Kula


Hakemler: Süleyman Yalçın, Mukaddes Ertem.


Antrenörler: Fuat Dokgöz (Jeopark Kula Belediyespor), Gökhan Şevket Öztürk (Alanya Belediyespor)


Jeopark Kula Belediyespor: Azizcan Ataoğlan, Yiğit Yıldız, Kaan Çiçek(K), Murat Özgür Deniz, Samet Gümüş, Mert Deniz(Li), Rahman Yusufoğlu, (Mehmet Can Süsler(Li), Erenhan Can, Murathan Kurt,


Alanya Belediyespor: Kemal Can Sunay, Alperen Ova, Ferhad Chalechalec, Serkan Kocak(Li), Pavel Kandulinski, Ömer Söylemez, Hakan Kızılöz(K),


Setler: 26-28, 28-26, 13-25, 25-23, 12-15


Süre: 134 dakika (30, 31, 29, 28, 16) - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:14 Kaynak: İHA
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