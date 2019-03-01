Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor'u Konuk Edecek
1 saat önce
EFELER Ligi'nde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor, 21. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Arhavi Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
EFELER Ligi'nde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula
Belediyespor, 21. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Arhavi
Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Kümede kalma umudu bulunmayan Kula ekibi, bir basamak üzerinde yer alan Artvin
temsilcisi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. - Kula
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:46 Kaynak: DHA
Galatasaray, Boavista'nın 18 Yaşındaki Genç Yeteneğini Radarına Aldı
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz
Şenol Güneş, A Milli Takımdan Yıllık 3,2 Milyon Euro Alacak