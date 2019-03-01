Son Dakika Haberleri: Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor'u Konuk Edecek

Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor'u Konuk Edecek

1 saat önce

EFELER Ligi'nde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor, 21. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Arhavi Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor'u Konuk Edecek, System.String[]


EFELER Ligi'nde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor, 21. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Arhavi Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Kümede kalma umudu bulunmayan Kula ekibi, bir basamak üzerinde yer alan Artvin temsilcisi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. - Kula

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

Arhavi, Kula, Yenikadinda Gösterme, Spor
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