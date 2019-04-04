Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3
35 dakika önce
EFELER Ligi'nde küme düşmesi dün kesinleşen Jeopark Kula Belediyespor, baraj etabı ilk devre ikinci maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'a 3-0 mağlup oldu.
EFELER Ligi'nde küme düşmesi dün kesinleşen Jeopark Kula
Belediyespor, baraj etabı ilk devre ikinci maçında İkbal Afyon
Belediye Yüntaş'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 14-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi.
Günün diğer karşılaşmasında İnegöl Belediyespor
, Arhavi
Belediyespor'u 25-22, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi. Yarın aynı salonda saat 13.00'te Arhavi Bld-Jeopark Kula Bld, 15.00'te ise İnegöl Bld-İkbal Afyon Bld Yüntaş karşı karşıya gelecek. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: DHA
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