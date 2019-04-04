Son Dakika Haberleri: Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

35 dakika önce

EFELER Ligi'nde küme düşmesi dün kesinleşen Jeopark Kula Belediyespor, baraj etabı ilk devre ikinci maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'a 3-0 mağlup oldu.

Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 0-3, System.String[]


EFELER Ligi'nde küme düşmesi dün kesinleşen Jeopark Kula Belediyespor, baraj etabı ilk devre ikinci maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 14-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi.

Günün diğer karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor'u 25-22, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi. Yarın aynı salonda saat 13.00'te Arhavi Bld-Jeopark Kula Bld, 15.00'te ise İnegöl Bld-İkbal Afyon Bld Yüntaş karşı karşıya gelecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: DHA

İzmir, Afyon, Kula, Spor
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