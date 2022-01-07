Jeopark Kula Belediyespor, ikinci devrede hedef yükseltti - Son Dakika

Ligde ilk devreyi 10. sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, ligin ikinci devresine Bigadiç karşılaşmasıyla başlayacak.

Jeopark Kula Belediyespor, ikinci devrede iç saha maçlarını, Kula Spor Kompleksi'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle Kula Belediyesi Spor Salonu'nda oynayacak.TVF Efeler Liginin ikinci devresi 9 Ocak 2022 Pazar günüsaat: 13.00'de Bigadiç Belediyespor müsabakasıylabaşlayacak Jeopark Kula Belediyespor, galibiyet hedefine kenetlendi. Kula Belediyesi Spor Salonu'nda pazar günü oynanacak maç öncesi Kula'nın filedeki efeleri hazırlık çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

" Manisa'yı En İyi Şekilde Temsil Ediyoruz"

TVF Erkekler 1. Ligi 2021/22 sezonu İkinci devresinde iç saha maçlarını Kula Belediyesi Spor Salonu'nda oynama kararı aldıklarını belirten Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, "Kula Spor Kompleksi'nde devam eden bakım çalışmaları sebebiyle ikinci devreda iç saha maçlarımızı Kula Belediyesi Spor Salonu'nda oynayacağız. Daha öncede voleybol takımımızın tarihi başarılarına ve coşkusuna şahitlik eden bu salon bizim ruhumuzu yansıtıyor. Salondaki eksikleri tamamlayarakmüsabakaya hazır hale getirdik. İkinci devreye Bigadiç'i ağırlayarak başlayacağız. Hedefimiz iyi bir seri yakalayıp puan sıralamasında Kula ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.