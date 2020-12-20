Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı - Son Dakika

Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı

20.12.2020 22:16
Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2020-2021 sezonunun ilk devresini, Konya Büyükşehir Belediye galibiyetiyle tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2020-2021 sezonunun ilk devresini, Konya Büyükşehir Belediye galibiyetiyle tamamladı. Bu galibiyet ile Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi 20 puanla 4. sırada tamamlamış oldu.

TVF Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, sezonun ilk devresinin son maçında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Jeopark Kula, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 25-20, 25-23, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Jeopark Kula Belediyespor bu galibiyet ile ilk devreyi 20 puanla 4. sırada tamamlamış oldu. 11 hafta boyunca göz dolduran bir performans sergileyen Jeopark Kula, 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Jeopark Kula Belediyespor, ligin ikinci devresine Maliye İhtisas müsabakası ile başlayacak. Maliye İhtisas ile sezonun ilk maçında karşı karşıya gelen Jeopark Kula Belediyespor, 10 Ekim tarihinde oynanan müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı.

İlk devrenin son maçında galibiyet almalarının ardından açıklama yapan Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Kula'yı ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Geçtiğimiz sezonlar gibi bu sezonda da göz dolduran bir performans ile mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, başarılarda emeği geçen teknik ekip, oyuncular ve taraftarlara da teşekkür etti. Ligin ikinci devresinde de başarılı bir yol çizerek Kula'yı ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Manisa, Konya, Kula, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı - Son Dakika Spor


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