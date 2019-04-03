Jeopark Kula Belediyespor Küme Düştü
15 dakika önce
İzmir'de oynanan Efeler Ligi Baraj Etabı ilk gün maçında son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak resmen küme düştü.
İzmir
'de oynanan Efeler Ligi Baraj Etabı ilk gün maçında son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula
Belediyespor, İnegöl Belediyespor
'a 3-0 mağlup olarak resmen küme düştü. Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-17 ve 25-12'lik skorlarla sona erdi.
Aynı salonda İkbal Afyon
Belediye Yüntaş ile Arhavi
Belediyespor arasında oynanan günün diğer maçında kazanan takım 3-0'lık skorla Arhavi ekibi oldu. Baraj etabında yarın saat 14.00'te Kula-Afyon, 16.00'da Arhavi-İnegöl karşı karşıya gelecek. İlk devresi cuma günü, ikinci devresi 14 Nisan'da bitecek baraj maçları sonunda Kula'nın ardından bir takım daha lige veda edecek. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:43 Kaynak: DHA
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