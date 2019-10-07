Jeopark Kula Belediyespor maçlarını Kula'da oynayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig A grubunda mücadele edecek olan Jeopark Kula Belediyespor'un iç saha maçlarını Kula'da oynayabilmesi için başlatılan salon zemini yenileme çalışmaları tamamlandı.



Geçtiğimiz Efeler Ligi'nde Kula'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 2019-20 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig A grubunda mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Jeopark Kula Belediyespor'un iç saha maçlarını Kula'da oynayabilmesi adına başlatılan zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kula halkına müjdeyi veren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, 2019-20 sezonunda maçları Kula'da oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, 2019-20 sezonunun ilk maçında seyircisi önünde sahaya çıkacak. 2019-2020 sezonunun ilk maçını 12 Ekim'de Kula Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynayacak olan Jeopark Kula Belediyespor, evinde İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak.



Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezonda maçları Kula'da oynayabilmek için başlatılan zemin yenileme çalışmaların tamamlandığını belirten Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, taraftarları önünde maça çıkmaya hazır olduklarını ifade etti. 12 Ekim'de başlayacak olan 2019-20 sezonunda ilk maçı Kula'da seyircisi önünde oynamaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından salonumuzda başlattığımız zemin yenileme çalışmalarımız bugün itibari ile tamamlandı. Yeni sezonda maçlarımızı taraftarımız önünde oynamaya hiçbir engelimiz kalmadı. Bizler yeni sezona takım olarak hazırız. Geçtiğimiz sezonlarda bizleri yürekten destekleyerek, her iç saha maçımızda salonu tıklım tıklım dolduran taraftarlarımız yeni sezona hazır mı? İnşallah önümüzdeki sezonda güzel başarılar elde ederek hem Kula'mızı en iyi şekilde temsil etmeyi, hem de Türkiye Voleybol Federasyonu'nun en üst ligi olan Efeler Ligi'ne yeniden yükselmeyi hedefliyoruz" dedi. - MANİSA