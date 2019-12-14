Jeopark Kula, Düzce'ye set vermedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Jeopark Kula, Düzce'ye set vermedi - Son Dakika Spor

Jeopark Kula, Düzce'ye set vermedi

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 10.haftada evinde ağırladığı 1881 Düzce Belediyespor'a set vermeden galip geldi.

Jeopark Kula, Düzce'ye set vermedi, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 10.haftada evinde ağırladığı 1881 Düzce Belediyespor'a set vermeden galip geldi. Ligdeki galibiyet serisini 3'e çıkaran Jeopark Kula Belediyespor, ilk devrenin bitimine bir hafta kala ligin zirvesine iyice yaklaştı.


Jeopark Kula Belediyespor, ligin 10. haftasında evinde 1881 Düzce Belediyespor'u ağırladı. Kula Spor Salonunda oynanan mücadelede üstünlüğü elden bırakmayan Kula temsilcisi, Düzce temsilcisine set vermeden galip geldi. Maçın ilk setine hızlı başlayan Jeopark Kula, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti 25-23 aldı. İkinci sete de hızlı başlayan Kula temsilcisi, ikinci setin teknik molasını 12-9, seti de 25-18 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette tamamen üstünlük kuran ve seyircisi önünde göz dolduran bir performans sergileyen Jeopark Kula, son teknik molayı 12-6, seti de 25-19 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.


Maçın ardından açıklama yapan Jeopark Kula Belediyespor'un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, ligde oynadıkları son 3 maçtan galip ayrılarak güzel bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Ligin bitimine 1 hafta kala güzel bir galibiyet aldıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, son hafta Bursa deplasmanından da galibiyetle dönerek, ilk devreyi 4'lü galibiyet serisi ile tamamlamak istediklerini ifade etti.


Ligin 10. haftasında alınan sonuca göre, puanını 21'e çıkaran Jeopark Kula Belediyespor 4'üncü sıraya yükselirken, 1881 Düzce Belediyespor ise 14 puanla 6'ncı sırada kaldı. - MANİSA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Düzce, Kula, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor
Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Son Dakika Haberleri
22:20 MKE Ankaragücü - Son Dakika Spor
22:20 Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü Koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
22:15 Galatasaray'da Selçuk İnan'a ıslıklı protesto! - Son Dakika Spor
22:11 Belhanda'dan bu sezonki 4. gol - Son Dakika Spor
22:09 Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Son Dakika Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jeopark Kula, Düzce'ye set vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]