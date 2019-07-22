Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi
1 saat önce
Çin ekonomisinin yüzde 6,2 ile son 27 yılın en düşük çeyrek büyüme performansı göstermesinin ardından analistler, Asya'da parasal ve mali genişlemenin artabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Çin ekonomisinin yüzde 6,2 ile son 27 yılın en düşük çeyrek büyüme performansı göstermesinin ardından analistler, Asya
'da parasal ve mali genişlemenin artabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02
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