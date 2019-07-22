Son Dakika Haberleri: Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi
Son Dakika Ekonomi Haber

Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi

1 saat önce

Çin ekonomisinin yüzde 6,2 ile son 27 yılın en düşük çeyrek büyüme performansı göstermesinin ardından analistler, Asya'da parasal ve mali genişlemenin artabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi, System.String[]
Çin ekonomisinin yüzde 6,2 ile son 27 yılın en düşük çeyrek büyüme performansı göstermesinin ardından analistler, Asya'da parasal ve mali genişlemenin artabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda Hong Kong'da eli sopalı kişiler göstericilere saldırdı: 36 kişi yaralandı Çin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif! Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:57:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]