Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu - Son Dakika

Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'a Jeotermal A.Ş. sponsor oldu.

Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'a Jeotermal A.Ş. sponsor oldu.


Şirket yönetim kurulu adına protokolü imzalayan Vali İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor'un Kırşehir'in ortak değeri olduğunu söyledi.


Kırşehir Belediyespor'un şehri başarı ile temsil ettiğini belirten Vali İbrahim Akın; "Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Kırşehir Belediyespor'a imzaladığımız sponsorluk sözleşmesi ile daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da şirketimizin imkanları çerçevesinde ve yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda destek sağlıyoruz. 1. Lig yolunda takımımıza başarılar diliyorum" dedi.


Valilikte yapılan protokol imza törenine Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra, şirket yönetim kurulu üyeleri ile Kırşehir Belediyespor yöneticileri katıldı. - KIRŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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