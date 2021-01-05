"Jeotermal enerji hakkında çoğu kişi kulaktan dolma bilgilere sahip" - Son Dakika

"Jeotermal enerji hakkında çoğu kişi kulaktan dolma bilgilere sahip"

05.01.2021 10:55

Jeotermal enerji ile ilgili doğru bilinen yanlışları sıralayan Dr. Füsun Tut Haklıdır, ""Jeotermal enerji elektrik üretiminin yanında, ısıtma ve soğutma, endüstride kurutma ve lityum gibi enerji depolamada kullanılan pillere kadar özel mineraller de sağlıyor" dedi.

Jeotermal enerji ile ilgili doğru bilinen yanlışları sıralayan Dr. Füsun Tut Haklıdır, ""Jeotermal enerji elektrik üretiminin yanında, ısıtma ve soğutma, endüstride kurutma ve lityum gibi enerji depolamada kullanılan pillere kadar özel mineraller de sağlıyor" dedi.

Türkiye, dünyanın jeotermal enerjiden elektrik üreten ve jeotermalle konut ısıtmacılığı yapılan ilk beş ülkesi arasında bulunuyor. 2020 yılında aylık 4 milyona yakın hanenin tükettiği elektriği üretirken, 116.000'den fazla konutun ısıtılmasını jeotermal enerji, doğadan aldığını yeniden doğaya veriyor.

Türkiye'nin de önemli çalışmalar gerçekleştirdiği sürdürülebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjide artışın umut verici olduğunu belirten Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Dr. Füsun Tut Haklıdır, "Jeotermal enerji elektrik üretiminin yanında, ısıtma ve soğutma, endüstride kurutma ve lityum gibi enerji depolamada kullanılan pillere kadar özel mineraller de sağlıyor" dedi.

Dr. Füsun Tut Haklıdır jeotermal enerjiye dair doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:

"Yanlış: Jeotermal enerji, yenilenebilir bir kaynak değildir.

Doğru: Jeotermal enerji, yerin kilometrelerce derinindeki magmanın etkisiyle ısınan, su, buhar ve sıcak kayalardan temin ediliyor ve bu nedenle de dünya var olduğu sürece kullanılabiliyor. Doğal ve temiz bir enerji kaynağı olan jeotermal, sürdürülebilir, güvenilir, çevre dostu ve yerli bir enerji kaynağı.

Yanlış: Jeotermal enerji sürekli enerji sağlayamaz.

Doğru: Jeotermal enerji kaynakları, hava şartlarından bağımsız olarak haftanın yedi günü, günde 24 saat elektrik üretiyor. Bir jeotermal santralin üreteceği enerji önceden belirleniyor, dış etkenlerden etkilenmediği için de enerji planlamalarını dikkate değer bir doğrulukla kolaylaştırıyor ve yenilenebilir enerji santralleri arasında kurulu gücüne en yakın enerjiyi üretebiliyor. Küresel ısınmanın etkisiyle artan soğutma ihtiyacının karşılanması da yine jeotermal enerjiyle mümkün olmakta. Yani yazın soğutma, kışın ısıtma yapılması jeotermal kaynaklarla mümkündür.

Yanlış: Jeotermal enerji su kaynaklarını kirletiyor.

Doğru: Jeotermal enerji üretilirken doğaya zarar verilmemesi için sondaj ve testler aşamasında özel önlemler alınıyor, santral elektrik üretirken buharı alınan sıcak su yer altına yeniden gönderilerek hem sistemin sürdürülebilirliği hem de çevrenin kirlenmesini engelliyor. Yerel su rejimi ve yüzey üzerinde olası etkilerini ortadan kaldırmak için jeotermal su ile yer altı suları kesinlikle birbirine karıştırılmıyor. Kanun ve denetlemelerle sıkı prosedürlere tabi olan jeotermal enerji ile doğadan alınan yine doğaya aynı şekilde geri bırakılıyor.

Yanlış: Jeotermal enerjiden elektrik üretmek çevre kirliliğine yol açar.

Doğru: Jeotermal enerjiyle elektrik üretmek üzere modern tekniklerle inşa edilen kapalı devre santraller sera gazı yaymıyor. 30 yıl boyunca üretim yapan ortalama bir jeotermal santrali yalnızca yaklaşık 0.05 kilogram karbon salınımına neden oluyor. Bir otomobilin ise sadece bir depo benzin ile atmosfere bıraktığı karbon salınımı 8.91 kg.

Yanlış: Jeotermal üretiminde zehirli duman havaya karışıyor.

Doğru: Jeotermal, yeryüzü tabakasının altında ısınan sulardan elde edildiği için havaya salınan dumanın yüzde 90'u sadece su buharı. Barajlarda ve sulama yapılan tarlalarda da benzer su buharı çıkışı oluyor, ancak bunun jeotermal santrallerinde daha yoğun ölçekte görülmesi yanlış anlaşılıyor.

Yanlış: Jeotermal enerji yeni duyulan ve geleceği belirsiz bir enerji kaynağıdır.

Doğru: Aslında jeotermal enerji dünyada antik dönemlerden bu yana ısınma, banyo ve şifa bulma amaçlı olarak kullanılıyor. Anadolu coğrafyasında da gördüğümüz jeotermal kullanımı, Roma İmparatorluğu aracılığıyla dünyaya yayılıyor. Isıtma ve bireysel kullanım projelerinin başlangıcı ise 1890'lara dayanıyor.

Yanlış: Jeotermal enerjiyi günlük hayatımızda kullanamayız.

Doğru: Jeotermal enerjiden elde edilen elektrik ve ısı enerjisini günlük hayatımızda kullanırken çevreyi fosil yakıtlardaki NOX ve SOX türü gazlaran koruyor ve öz yeterliliğimizi arttırarak ekonomimizi de olumlu etkileniyor. Yer altından elde edilen mineralli sular ayrıca kaplıca ve termal turizminin de yaygınlaşmasını destekliyor. Jeotermal enerji meyve-sebze kurutmada, seracılıkta da kullanılıyor.

Yanlış: Jeotermal santraller tarım faaliyetlerine ve ağaçlara zarar veriyor.

Doğru: Karbondioksit oranın artması, sera gazı etkisi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel sıcaklık artışı, hava sıcaklığının yükselmesine ve kuraklığa neden oluyor. Jeotermal enerji ise yönetmeliklere uygun üretildiğinde bölgede bulunan doğal yaşama fosil yakıtlar gibi zarar vermiyor. Jeotermal enerji söylenenin aksine, tarım faaliyetlerinin artmasını da sağlıyor. Özellikle ülkemizde tarım faaliyetleri arasında önemli bir yeri olan seracılıkta kullanılıyor ve dört mevsim ürün elde edilmesini kolaylaştırıyor." - İSTANBUL

Jeotermal enerji hakkında çoğu kişi kulaktan dolma bilgilere sahip

Yenilenebilir Enerji, Jeotermal, Enerji, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Jeotermal enerji hakkında çoğu kişi kulaktan dolma bilgilere sahip' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sam Allardyce, eski öğrencisi Cenk Tosun'u West Bromwich'e transfer etmek istiyor Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları Anne, küçük kızını istismar eden adamın serbest bırakılmasına isyan etti: Yakalanması için ölmem mi gerekiyor? Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı
Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti         
10:57
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi         
09:50
Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada         
09:32
Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet         
09:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti         
07:57
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 11:04:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Jeotermal enerji hakkında çoğu kişi kulaktan dolma bilgilere sahip" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei