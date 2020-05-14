Jeotermal enerji sebze ve meyve kurutma tesisinde kullanılacak

BALIKESİR - Jeotermal kaynakları ile Balıkesir'in termal turizm cenneti Sındırgı ilçesinde 98 derecelik jeotermal su, konut ısıtması ve termal tesislerin ardından sebze ve meyve kurutma tesisinde kullanılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş., Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yaylabayır ve Osmanlar kooperatifleri işbirliği ile projesi hazırlanan Jeotermal Meyve ve Sebze Kurutma tesisi projesi ihaleye hazır. İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte 6 ay içerisinde faaliyete geçirilmesi hedeflenen tesis günlük 10 ton ürün işleme kapasitesine sahip olacak. Sındırgı Belediyesi tarafından Çaygören mahallesinde tahsis edilen bin 400 metrekarelik alan kurulacak, yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olacak tesis için 2 milyon lirası bakanlık tarafından hibe olarak verilecek. Tesisin proje aşamasında ise ülke genelindeki tesisler incelenerek ortak bir proje geliştirildi.

Bünyesinde çalışacak işçilerin yanı sıra bölgede tarımsal kalkınmaya da destek olacak proje ilçenin ekonomik olarak gelişmesine de katkı sağlayacak. Tesiste sadece Sındırgı değil Balıkesir bölgesinin de ürünleri işlenecek. Balıkesir geneli ve çevre ilçelere de ekonomik katkı sunacak.

Ekilmedik arazi kalmaması lazım

Seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin, ilçenin kaderini değiştirecek bir projenin daha hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tesisin ürün ihtiyacının karşılanması adına vatandaşlara ekilmedik arazi bırakmayın çağrısında bulundu. Tesis ile açıklama yapan Yavaş " Jeotermal doğal şehir Sındırgı'nın en önemli özelliklerinden biri. 24 km mesafeden jeotermal suyu ilçe merkezimize getirerek burada 3000 konutun ısıtmasını gerçekleştiriyoruz. Tabi ki jeotermalden faydalanılan alan sadece konut ısıtmada değil, termal otellerde seracılıkta, faklı alanlarda enerjisinden yararlanmak için kullanıldığı alanlar var. Bunlardan birisi de sebze ve meyve kurutma tesisleri. Sındırgı'nın bir hayali daha gerçekleşiyor. İlçemizde büyükşehrimizle beraber, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile birlikte mükemmel bir sebze meyve kurutma tesisi yapılacak. İhalesi de 13 Mayıs'ta yapılacak. İlçemize hayırlı olsun. Tabii ki bu kurutma tesisi pahada ağır ama yükte hafif ve bölgedeki 75 mahallenin ürettiği meyvenin kurutularak ihracata özellikle konu olduğu bir nokta olmuş olacak. Yani içerisinde 30-40 kişinin çalışmasının yanında asıl önemli olan ise tedarikçi olarak buraya sebzeyi, meyveyi köylü getirecek. Bu şekilde de şehrimizin ekonomik döngüsüne de müthiş bir katkı sağlayacak. Bizler zaten gölet yaparak ekonomik canlılığı büyütmeye çalışıyoruz. Bir de buna jeotermalin etkisi ile bir kurutma tesisi ile beraber üretimi arttırdığımız anda 35 bin nüfusun kalkınması anlamına geliyor. Bunun için halkımızdan rica ediyorum. Bir an önce boş tarla bırakmasınlar. Eksinler diksinler ve bu tesise ürün sağlasınlar. Çünkü günlük kapasitesi 10 ton bu tesisin. 10 ton meyve sebze işleyeceğiz. Bu meyveyi eğer Sındırgı'dan bulamazsak başka yerlerden mecburen getirmiş olacağız. Uzaklara gitmektense ilçemizde dikim faaliyetlerini hızlandırarak ekonomiyi güçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.

Pahada ağır, fiyatta ağır, ihracata konu olan ürünler bu tesisten çıkacak

Tesiste işlenen ürünlerin ekonomik kazancının daha yüksek olacağını, ihracata konu olarak marka ve ürün tanıtımında da önemli bir yer kapsayacağını belirten başkan Yavaş " Burada 50 gr 100 gr paketlerde artık doğallığa yönelen bir dünyada, insanların çerezin, cipsin yerine geçecek kurutulmuş meyveler ihracata konu olacak. İşte bunu Sındırgı yapmış olacak. Adımızı markamızı dışarıya doğru duyurmanın yollarından birisi de bu. Domates zaten üretiyoruz. Bundan sonra kurusu da olacak. Biber zaten üretiyoruz, yanında kurusu da olacak. Bunun yanında elma gibi, sadece Sındırgı'nın ürünleri değil, Havran'ın mandalinası, portakalı da burada kurutulacak. Kepsut'un şeftalisi de burada kurutulacak. Balıkesir uhdesinde bir tesis bu. 98 derecelik sıcak su kaynağımızın enerjisi burada alınarak üretime ciddi manada katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.