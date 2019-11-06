Jeotermal enerjide kapasite ve yatırımlar devam edecek

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, Türkiye'de jeotermal enerji sektörünün hızlı büyüdüğünü belirterek, "Jeotermalde, ekim sonu itibarıyla bin 526 megavat kurulu güç elde ettik. Bir yılda 300 megavatlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapasite için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılması bekleniyor." dedi.

Kındap, AA muhabirine, jeotermal enerji sektöründe gelecek dönemdeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl ekim sonu itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücünde bin 200 megavata ulaşıldığını anımsatan Kındap, son 3-4 yıldır dünya genelinde jeotermal enerji konusunda önde gelen ülkelerin yatırım hızında düşüşler yaşandığını ifade etti.

Kındap, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynak yatırımlarının desteklenmesi için teşvik mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de, 2020 sonunda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) sona ereceğini anımsatan Kındap, şöyle konuştu:

"Jeotermal enerji yatırımlarında inşaat, finansman gibi hazırlık süreçleri uzun dönemleri kapsıyor. Henüz devrede olmayan inşa halindeki santrallerin kurulu gücü 437 megavat civarında bulunuyor. Bir yılda 300 megavatlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapasite için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılması bekleniyor. Teşvik anlamında YEKDEM'in jeotermale katkısının aynen devam etmesini bekliyoruz."

"Türkiye'nin her bölgesinde jeotermal çalışması yapılmalı"

Kındap, yatırımlarda Aydın, Denizli, Manisa ve Çanakkale'yi içine alan Batı Anadolu Bölgesi'nin öne çıktığını vurgulayarak, "Batı Anadolu'da şu ana kadar keşfedilmiş kaynaklarla 3 bin megavatlık potansiyelimiz var." ifadesini kullandı.

Diğer bölgelerde jeotermal enerji üretimi noktasında girişimlerde bulunduklarına işaret eden Kındap, Türkiye'nin her bölgesinde jeotermal çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

Kındap, jeotermal elektrik santrallerinin çalışma ve iskan ruhsatlarının bulunmadığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Dernek olarak yaptığımız kontrollere göre böyle bir durum söz konusu değil. Finansman sürecinde bir yatırımcının herhangi bir yasal koşulu yerine getirememesi durumunda, finansmanın yürüyebilmesi mümkün değil." diye konuştu.