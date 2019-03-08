Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı
2 saat önce
Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.
Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:30
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