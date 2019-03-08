Son Dakika Haberleri: Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

2 saat önce

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı, System.String[]
Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:30 

Ekonomi
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