Son Dakika Haberleri: Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleleri

Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleleri

1 saat önce

Kütahya'da 5, Kırşehir'de 1 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleleri, System.String[]
Kütahya'da 5, Kırşehir'de 1 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı ile Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Simav, Gediz ve Merkez ilçelerinin sınırları içindeki 5 jeotermal kaynak arama sahası, 3 yıl süreyle ruhsat verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 453,79 hektar ile 3 bin 827,71 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 45 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Mart Perşembe saat 14.00 ile 14.08 arasında Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına iletebilecek veya iadeli taahhütlü mektupla ihale komisyonuna gönderebilecek.

Öte yandan, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki 121,09 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama sahasının da açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedeli 41 bin 864,55 lira, geçici teminat bedeli ise bin 255,94 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 7 Mart Perşembe günü saat 09.45'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına teslim edebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Simav, Kırşehir, Kütahya, Ekonomi
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