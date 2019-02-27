Son Dakika Haberleri: Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahası İhaleleri

Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahası İhaleleri

43 dakika önce

Ağrı'da 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahası İhaleleri, System.String[]
Ağrı'da 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.


Ağrı İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinin sınırları içindeki 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek.


Alanları 317,98 hektar ila 4 bin 997,46 hektar arasında, muhammen bedelleri de 41 bin 865 lira ila 139 bin 480 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 8 Mart Cuma günü saat 10.00 ve 11.45 arasında Ağrı İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda ayrı ayrı yapılacak.


İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına iletebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:05 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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