Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahası İhaleleri

Ağrı'da 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Ağrı'da 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.





Ağrı İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.





Buna göre, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinin sınırları içindeki 8 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek.





Alanları 317,98 hektar ila 4 bin 997,46 hektar arasında, muhammen bedelleri de 41 bin 865 lira ila 139 bin 480 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 8 Mart Cuma günü saat 10.00 ve 11.45 arasında Ağrı İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda ayrı ayrı yapılacak.





İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına iletebilecek.

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