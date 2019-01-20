Jeotermal Kurulu Gücünde Avrupa'da Birinci Sıraya Yükseldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2008 yılında Türkiye'de sadece 30 megavat olan jeotermal kurulu gücümüzü 43 kat artırarak 2018 sonunda bin 283 megavata çıkardık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2008 yılında Türkiye'de sadece 30 megavat olan jeotermal kurulu gücümüzü 43 kat artırarak 2018 sonunda bin 283 megavata çıkardık. Jeotermal kurulu gücünde dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sıraya yükseldik." dedi.



Bakan Dönmez, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce merkeze bağlı Cip köyünde, sondaj çalışmaları sonucu 2 bin 300 metre derinliğinde jeotermal kaynağın bulunması üzerine düzenlenen açılış törenine katıldı.



Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bölgenin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Elazığ'ın marka şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.



50 bin metre sondaj yapıldı



Elazığ'da başta krom ve mermer olmak üzere birçok madenin bulunduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:



"Biz de üzerimize düşeni yaparak, bu cevherleri işleyip milletimizin hizmetine sunma yolunda çalışıyoruz. MTA da Elazığ'da yoğun bir faaliyet içerisinde. 28 ruhsat alanında arama ve araştırma faaliyetine aralıksız devam ediyor. Şimdiye kadar şehirde 50 bin metre sondajı tamamlamış durumdayız. Sadece bu çalışmalar için Elazığ'da yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yapıldı."



Bakan Dönmez, bölgenin doğal kaynaklarını ekonomiye hızla kazandırmaya devam edeceklerini dile getirerek, bu yatırımlarla bölge ekonomisinin de daha fazla büyüyeceğini ve gelişeceğini söyledi.



"Cazibe merkezi haline gelecek"



Yaklaşık 2 bin 300 metrelik bir derinlikte, 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 90 litre akış hızıyla yüksek mineral içeriğine sahip jeotermalin, sera, konut ısıtmasında ve termal turizmde kullanılacağını işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:



"Jeotermal kaynaklar, bulunduğu şehre yeni bir ekonomik kimlik kazandıran sektörlerin başında geliyor. Ege ve İç Anadolu'daki şehirlerimiz bunun en güzel örneklerini içeriyor. İnşallah yakın zamanda tarımda, hayvancılık ve turizmde fark yaratan bir Elazığ'ı hep birlikte görmüş olacağız. Elazığ önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Buradan çıkan jeotermal kaynak yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli termal tesis kurulmasına ya da çevredeki bin konutu ısıtmaya elverişli durumda. Ayrıca 37 bin metrekarelik sera alanını da ısıtma kapasitesine sahip durumda."



Palu ve Kovancılar'da sondaj



Elazığ'daki faaliyetlerine dikkat çeken Dönmez, "Kömür aramalarına yönelik Palu ve Kovancılar ilçelerimizde sondaj çalışmalarına başladık. Söz konusu sahalarda ekonomik diyebileceğimiz kömür seviyelerini de yakaladık. Rezerv belirlenen çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Elazığ'a önemli bir istihdam ve gelir kaynağı sağlayarak Elazığlı yurttaşlarımıza yakışan hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



"Milletimizi gururlandırıyoruz"



Türkiye'yi enerjide tam bağımsız konuma taşımak ve uluslararası enerji piyasalarında bölgenin enerji merkezi haline getirmek için birçok adım attıklarını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gemilerimiz ve platformlarımızla Akdeniz'de bayrağımızı dalgalandırarak tüm milletimizi gururlandırıyoruz. Sadece denizlerde değil karalarımızda da arama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. 35 yıldır aranmayan Hakkari'de, Çukurca'da ilk kazmayı vurarak petrol sondajı için çalışmalarımızı başlattık. Yenilenebilir enerjide son 16 yılda kurulu gücümüzü yüzde 245 artırdık. Güneşte, rüzgarda, hidroelektrikte, biyogazda, jeotermalde kapasite artış rekorları kırdık. 2008 yılında Türkiye'de sadece 30 megavat olan jeotermal kurulu gücümüzü 43 kat artırarak 2018 sonunda bin 283 megavata çıkardık. Jeotermal kurulu gücünde dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sıraya yükseldik."



MTA Sudan'da altın arayacak



Bakan Dönmez, MTA'nın çalışmalarıyla yurt dışına açıldığını ifade ederek, "Sudan'da ruhsat aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. MTA, ata yurdumuz Özbekistan'da değerli metaller arayacak. Rabbim fırsat verdiği müddetçe hem kendi topraklarımızda hem de dost ülkelerin topraklarında yer altı zenginliklerini yerin üstüne çıkartma çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından Dönmez, su kaynağının vanasını açtı.



Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu da katıldı.

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