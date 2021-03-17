Jeotermal kuyularında iyileştirme çalışması

Kütahya'nın Simav'ın Eynal Kaplıcaları'nda, 15 gün önce üretimi duran sıcak su kuyusu, 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe genelinde 10 bin 84 abonenin bulunduğunu ve toplam 1 milyon 371 bin 222 metrekare kapalı alanı jeortermal enerji ile ısıttıklarını belirterek, basınç ve sıcaklığı düşen termal kuyularda iyileştirme çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Başkan Biçer, "Basınç ve sıcaklık düşümünden dolayı 15 gün önce üretimi duran EJ- 6 Kuyusu, 22 saat aralıksız süren iyileştirme çalışmalarının ardından tekrar üretime açıldı. Fedakarca gece gündüz çalışan Su İşleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Eynal Kaplıcaları'ndaki EJ-1 Isı Merkezi'ne depo kurularak sistemin iyileştirilmesiyle birlikte, EJ-7 ve EJ-8 Kuyuları'na pompa alımı ve tüm kuyuların ve eşanjörlerin, kış sezonu öncesinde temizliğinin yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA