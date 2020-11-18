Son dakika haberleri: Kırşehir'de, jeotermal kaynaklar daha verimli kullanılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırşehir'de, jeotermal kaynaklar daha verimli kullanılacak

18.11.2020 17:05
Son dakika haberleri: Kırşehir'de, jeotermal kaynaklar daha verimli kullanılacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından desteklenmesine karar verilen "Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesi" protokolü Kırşehir Valiliğinde imzalandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından desteklenmesine karar verilen "Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesi" protokolü Kırşehir Valiliğinde imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza protokolüne Vali İbrahim Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol katıldı. AHİKA 2020 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında hazırlanan ve başvuru sahibinin Kırşehir İl Özel İdaresi'nin olduğu "Kırşehir Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi" Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak destek almaya hak kazandı.

Vali İbrahim Akın ile ilgili kurumlar arasında imzalanan ve AHİKA'dan 6 Milyon lira hibe desteği alacak olan proje ile yenilenebilir jeotermal kaynağın kontrollü kullanımına yönelik olarak termal su dağıtım sistemine entegre otomasyon-kumanda sisteminin kurulması, termal suyun tekrar kullanımı için altyapının oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi, jeotermal kaynağın kullanımındaki israfın önlenmesi, etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve bölgedeki jeotermal kaynak kullanılarak tarım, sağlık ve turizm gibi alanlarda yapılacak yatırımların artmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Proje ile otomasyon-kumanda sistemi ile mevcut merkezi ısıtma sisteminin daha verimli hale getirilerek kaçakların önlenmesi, aynı miktardaki enerji ile daha fazla işletmeye hizmet verilmesi, verimlilik optimizasyonunun dijitalleşmesi ve sayısal veriler alınarak elektrik, makine-ekipman amortismanı gibi kaynak sarfiyatının önemli ölçüde düşürülmesi; ücretlendirme, kullanım tasarrufu ve yatırım potansiyelinin ölçülebilirliği gibi verilerin sağlam, tutarlı ve dinamik bir şekilde elde edilmesi imkanına sahip olunması hedefleniyor.

Vali İbrahim Akın, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, jeotermal kaynağın sürdürülebilirliği ve daha verimli kullanımının sağlanmasına yönelik imzalanan protokolün şehirde sağlık, turizm ve tarım sektörlerine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti. - KIRŞEHİR

Son dakika haberleri: Kırşehir'de, jeotermal kaynaklar daha verimli kullanılacak

Ahiler Kalkınma Ajansı, Jeotermal, Kırşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kırşehir'de, jeotermal kaynaklar daha verimli kullanılacak - Son Dakika


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