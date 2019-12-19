Jeotermal saha ihalesi - Son Dakika
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Jeotermal saha ihalesi

6 saat önce

Manisa'da, jeotermal sera ısıtmasına uygun bir saha ihaleye çıkarıldı.

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Manisa'da, jeotermal sera ısıtmasına uygun bir saha ihaleye çıkarıldı.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Salihli ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

Büyüklüğü 16,9 hektar olan sahanın muhammen bedeli 2 milyon 505 bin 518 lira olarak belirlendi.

İhale, 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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