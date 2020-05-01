Jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama - Son Dakika

Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.

İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi.

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