Jeotermal santralinden kablo çalan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. tutuklandı, C.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.A ve C.Y, hırsızlık şüphesiyle evlerinde gözaltına alındı.

Kabloların satılma ihtimali üzerine ilçede araştırma yapan ekipler, çalınan kobloları bir hurdacıda buldu.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'ndeki bir jeotermal enerji santralinden kablo çalınması üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı.

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