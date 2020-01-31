Jeotermal santralinden kablo çalan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jeotermal enerji santralinden kablo çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'ndeki bir jeotermal enerji santralinden kablo çalınması üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı.
Kabloların satılma ihtimali üzerine ilçede araştırma yapan ekipler, çalınan kobloları bir hurdacıda buldu.
İ.A ve C.Y, hırsızlık şüphesiyle evlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. tutuklandı, C.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.