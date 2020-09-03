Jeotermal sebze meyve kurutma tesisinin temeli atıldı - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, jeotermal enerji kullanılarak işletilecek sebze meyve kurutma tesisinin temeli törenle atıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Çaygören mevkisinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçe tarihinde önemli bir projenin temellerini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçelerinin 98'inci kurtuluş gününde projenin temellerini atmanın, geçmişlerini de en güzel şekilde yad etmek anlamına geldiğini belirten Yavaş, "Yapılacak tesisin günlük üretim kapasitesi 10 ton olacak. Biz, bu meyve sebzeyi Sındırgı'dan temin etmek istiyoruz. 'Bismillah' deyin, dağa taşa sebze ve meyve ekin. Bunu sadece kurutma tesisi olarak görmeyin, turizm destinasyonu gibi görün." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise kentin mümkün olan her ilçesinde termal sebze meyve kurutma tesisi kurmayı planladıklarını söyledi.

Tesisin kazandırılmasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve Sındırgı Belediye Başkan Ekrem Yavaş'a teşekkür eden Yılmaz, "Şehrimiz için güzel ve çok önemli bir proje. Tesisimizin, 12 ay boyunca sağlıklı bir şekilde piyasayı dengeleme, sürekli istihdam, verimliliği artırma ve insanlarımızın cebine daha fazla para girebilmesini sağlamak için iyi bir planlama yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, bu tesisin ürünlerin katma değerlerini artıracağının altını çizerek, "Yani malı ucuzken alınmasından ziyade malının ortalama değerinin tespit edilip o fiyatlar üzerinden satılma sistemini kurmak için bu tesis yapılıyor. Ürünlerin yok pahasına satılması ya da derelere dökülmesi hikayesi bu tesisle sona erecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de tesisin bölgede istihdama katkı sağlayacağına da dikkati çekti.

Konuşmaların ardından tesisin temeli protokol üyelerince atıldı.