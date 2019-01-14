Son Dakika Haberleri: Jeotermal sera bölgeleri geliyor

Jeotermal sera bölgeleri geliyor

16 dakika önce

Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2018'de yüzde 30 artarken, JES'lerin vereceği bedelsiz ısı desteğiyle üç farklı ilde jeotermal ihtisas sera bölgeleri kurulacak.

Jeotermal sera bölgeleri geliyor, System.String[]
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2018'de yüzde 30 artarken, JES'lerin vereceği bedelsiz ısı desteğiyle üç farklı ilde jeotermal ihtisas sera bölgeleri kurulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti

SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 Desteği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 06:17:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jeotermal sera bölgeleri geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]