Jeotermal sera bölgeleri geliyor
16 dakika önce
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2018'de yüzde 30 artarken, JES'lerin vereceği bedelsiz ısı desteğiyle üç farklı ilde jeotermal ihtisas sera bölgeleri kurulacak.
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2018'de yüzde 30 artarken, JES'lerin vereceği bedelsiz ısı desteğiyle üç farklı ilde jeotermal ihtisas sera bölgeleri kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01
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