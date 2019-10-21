Son Dakika Haberleri: Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL
Son Dakika Ekonomi Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL

Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL

23 dakika önce

Türkiye'nin ilk Jeotermal İhtisas Organize Sera Bölgesi'nde yer tahsisleri tamamlandı, jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımları başladı.

Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL, System.String[]

Türkiye'nin ilk Jeotermal İhtisas Organize Sera Bölgesi'nde yer tahsisleri tamamlandı, jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımları başladı. Bölgenin ekonomiye yıllık 300 milyon TL'lik katkı sunması bekleniyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:11 
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