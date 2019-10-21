Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL
23 dakika önce
Türkiye'nin ilk Jeotermal İhtisas Organize Sera Bölgesi'nde yer tahsisleri tamamlandı, jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımları başladı.
Türkiye'nin ilk Jeotermal İhtisas Organize Sera Bölgesi'nde yer tahsisleri tamamlandı, jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımları başladı. Bölgenin ekonomiye yıllık 300 milyon TL'lik katkı sunması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:11
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